Рябков: Россия обеспокоена сигналами стран Запада о необходимости воздействия на Иран

Москва обеспокоена поступающими из стран Запада сигналами о необходимости оказать меры политического воздействия на Тегеран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Я обеспокоен сигналами, которые доносятся не только из Вашингтона, но и из других столиц западных стран — участниц переговорного процесса в Вене по восстановлению СВПД, что сейчас необходимо принимать некие политические «меры воздействия» на Тегеран», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, это ошибочная логика.

Дипломат подчеркнул, что «нужно не нагнетать ситуацию, не наращивать давление, а, наоборот, проявить выдержку и всё же найти путь к возобновлению переговоров».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в стране готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.