Рябков: Россия обеспокоена сигналами стран Запада о необходимости воздействия на Иран

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Москва обеспокоена поступающими из стран Запада сигналами о необходимости оказать меры политического воздействия на Тегеран для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: Россия обеспокоена сигналами стран Запада о необходимости воздействия на Иран
  • © РИА Новости

«Я обеспокоен сигналами, которые доносятся не только из Вашингтона, но и из других столиц западных стран — участниц переговорного процесса в Вене по восстановлению СВПД, что сейчас необходимо принимать некие политические «меры воздействия» на Тегеран», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, это ошибочная логика.

Дипломат подчеркнул, что «нужно не нагнетать ситуацию, не наращивать давление, а, наоборот, проявить выдержку и всё же найти путь к возобновлению переговоров».

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в стране готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.

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