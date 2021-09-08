Рябков: Россия обеспокоена сигналами стран Запада о необходимости воздействия на Иран
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«Я обеспокоен сигналами, которые доносятся не только из Вашингтона, но и из других столиц западных стран — участниц переговорного процесса в Вене по восстановлению СВПД, что сейчас необходимо принимать некие политические «меры воздействия» на Тегеран», — цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, это ошибочная логика.
Дипломат подчеркнул, что «нужно не нагнетать ситуацию, не наращивать давление, а, наоборот, проявить выдержку и всё же найти путь к возобновлению переговоров».
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в стране готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением СВПД.