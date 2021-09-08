В России заявили о готовности к диалогу с США по СВПД

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В России готовы обсудить с США вопросы, связанные с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter, комментируя информацию Госдепа США о намерениях спецпосланника Соединённых Штатов по Ирану Роберта Малли посетить Россию в ближайшее время для проведения консультаций по иранскому вопросу.

«Россия готова поддерживать диалог с нашими американскими коллегами по СВПД», — написал Ульянов.

В конце августа в В МИД России заявили об обеспокоенности по поводу текущей ситуации с СВПД по иранской ядерной программе. В ведомстве призвали стороны вернуться к переговорам.

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