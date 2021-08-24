МИД России призвал стороны вернуться к обсуждению иранской ядерной сделки
- РИА Новости
В министерстве отметили, что доклады МАГАТЭ свидетельствуют о производстве Тегераном «металлического урана со степенью обогащения до 20%» и наращивании мощностей для обогащения ядерных элементов до 60%.
Действия Ирана, как заявили в МИД, являются очередным отступлением от договорённостей, зафиксированных в СВПД.
«Понимаем, что во многом причиной подобного шага послужило отсутствие конкретных практических результатов усилий по восстановлению полноценной реализации «ядерной сделки», — сказано в сообщении.
Дипломаты добавили, что односторонние санкции США, обращённые против Ирана и сотрудничающих с ним третьих стран, продолжают действовать.
«Убеждены, что единственный выход из сложившейся ситуации — скорейшее возобновление переговорного процесса по реанимированию СВПД», — подчеркнули в МИД.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о наличии шансов на восстановление СВПД по иранской ядерной программе.