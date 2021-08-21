Постпред России в Вене заявил о шансах восстановления СВПД
- Reuters
Об этом он заявил в своём Twitter.
«Переговоры в Вене скоро возобновятся. Шансы на возобновление СВПД кажутся реальными, хотя, конечно, не полностью гарантированными», — заявил Ульянов.
Он отметил, что участники переговоров «должны проявить творческий подход к оставшимся неровностям».
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Ирану следует отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к консультациям о выполнении.