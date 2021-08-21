Постпред России в Вене заявил о шансах восстановления СВПД

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о наличии шансов на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Постпред России в Вене заявил о шансах восстановления СВПД
  • Reuters

Об этом он заявил в своём Twitter.

«Переговоры в Вене скоро возобновятся. Шансы на возобновление СВПД кажутся реальными, хотя, конечно, не полностью гарантированными», — заявил Ульянов.

Он отметил, что участники переговоров «должны проявить творческий подход к оставшимся неровностям».

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Ирану следует отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к консультациям о выполнении.

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