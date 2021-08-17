В Госдепе выразили надежду на возврат Ирана к переговорам по СВПД

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Ирану следует отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к консультациям о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В Госдепе выразили надежду на возврат Ирана к переговорам по СВПД
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque/POOL

«Ирану следует прекратить активизацию разработок в ядерной сфере и вернуться к добросовестному проведению переговоров о полном выполнении СВПД», — цитирует ТАСС заявление Прайса.

По его словам, дальнейшая активизация ядерных разработок, выходящая за рамки СВПД, не является конструктивной и противоречит возвращению к взаимному соблюдению ядерной сделки сделки.

Как сообщает Прайс, активизация Ираном ядерных разработок «лишь приведёт к дальнейшей изоляции» государства.

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил о намерении в рамках будущей поездки в Иран призвать местные власти вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

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