В Госдепе выразили надежду на возврат Ирана к переговорам по СВПД
- Reuters
- © Kevin Lamarque/POOL
«Ирану следует прекратить активизацию разработок в ядерной сфере и вернуться к добросовестному проведению переговоров о полном выполнении СВПД», — цитирует ТАСС заявление Прайса.
По его словам, дальнейшая активизация ядерных разработок, выходящая за рамки СВПД, не является конструктивной и противоречит возвращению к взаимному соблюдению ядерной сделки сделки.
Как сообщает Прайс, активизация Ираном ядерных разработок «лишь приведёт к дальнейшей изоляции» государства.
Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил о намерении в рамках будущей поездки в Иран призвать местные власти вернуться к выполнению своих обязательств по ядерной сделке.