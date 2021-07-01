Захарова высказалась о ситуации с СВПД

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Захарова высказалась о ситуации с СВПД
  • РИА Новости

«С сожалением и озабоченностью приходится констатировать, что, заявив о желании вернуться к осуществлению СВПД, нынешняя американская администрация пока не предприняла никаких практических шагов, которые свидетельствовали бы об отказе от разрушительного курса своих предшественников», — заявила Захарова.

Она отметила, что «все — это очень важный момент — ранее введённые против Ирана односторонние санкции вместе с ограничениями и запретами на реализацию проектов СВПД по реконфигурации иранской ядерной программы продолжают действовать».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает США воздерживаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД.

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