Россия призывает США воздержаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает США воздерживаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД.
Россия призывает США воздержаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Последний рывок даётся всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде... в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, это своеобразная форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений.

«Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно по большому счёту, что требуется», — добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.

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