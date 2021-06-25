Россия призывает США воздержаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает США воздерживаться от заявлений о затягивании переговоров по СВПД.

«Последний рывок даётся всегда с большим трудом, тем более что вопросы, которые пока ещё не вышли на этап оформления в бумажном виде... в значительной мере политически заряжены. И для США, и для Ирана. Поэтому происходит обмен сигналами, в том числе публичными», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рябкова, это своеобразная форма стимулирования другой стороны к принятию нужных решений.

«Мы тоже решаем, что настало время такие решения принимать, потому что уже пройдено шесть раундов и понятно по большому счёту, что требуется», — добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что соглашение по ядерной сделке Ирана ближе, чем когда-либо.