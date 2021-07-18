«Тупиковая ситуация»: как обвинения США в адрес Ирана влияют на переговоры по ядерной сделке

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Тегеран в стремлении снять с себя ответственность за «тупик», в котором оказался переговорный процесс по восстановлению ядерной сделки (СВПД). Так чиновник отреагировал на заявление замглавы МИД исламской республики о том, что Тегеран взял паузу на время передачи власти команде избранного президента Ибрагима Раиси. Эксперты назвали логичным решение Ирана повременить с переговорами, учитывая период транзита власти в стране. Также Вашингтон обвиняет Иран в нежелании отпустить заключённых граждан США и Великобритании. В Тегеране утверждают, что готовы предоставить свободу иностранцам, но в обмен на аналогичные действия в отношении осуждённых граждан Ирана. По словам аналитиков, администрация Байдена ищет предлоги для сохранения санкций.

В Госдепартаменте США выразили недовольство позицией Тегерана по переговорам о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса приводит агентство Associated Press. Чиновник считает, что Иран якобы затягивает обсуждение ядерной сделки.

«Мы готовы вернуться в Вену, чтобы завершить работу по возврату обеих стран к СВПД, как только Иран примет все необходимые решения», — сказал Прайс.

Так руководитель пресс-службы Госдепа отреагировал на слова замглавы МИД исламской республики Аббаса Аракчи о том, что сейчас Тегеран временно не может вести переговоры из-за процесса передачи власти после выборов президента страны.

«Мы переживаем переходный период, потому что в нашей столице сейчас проходит демократическая передача власти. Потому переговоры в Вене должны, очевидно, ожидать, пока у нас сформируется новое правительство», — написал Аракчи в Twitter.

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Напомним, на прошедших 18 июня выборах уверенно победил глава судебной власти страны Ибрагим Раиси. По Конституции Ирана президент страны возглавляет правительство. Инаугурация Раиси должна пройти 5 августа. После этого он получит возможность сформировать новый состав исполнительных органов.

Однако слова Аракчи о необходимости дождаться завершения транзита власти Прайс назвал «возмутительной попыткой переложить с себя вину за нынешнюю тупиковую ситуацию относительно возвращения обеих стран к соблюдению СВПД».

Между тем, как говорят эксперты, Тегеран взял паузу в переговорном процессе, исходя из законных и разумных оснований.

«Ничего предосудительного в действиях Ирана нет. В стране сменился президент, у него после инаугурации появится новая команда, естественно, могут быть пересмотрены или скорректированы положения внешнеполитического курса государства», — пояснил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Трудности «последнего шага»

Практическая работа по восстановлению СВПД стартовала в Вене в апреле 2021 года. В ней принимают участие делегации США, Ирана, России, Великобритании, ФРГ, Франции и Китая — всех участников ядерной сделки, заключённой в июле 2015-го.

С целью полного возвращения к условиям соглашения на площадке в австрийской столице были созданы экспертные комиссии по снятию санкций с Тегерана и ядерным вопросам.

Соединённые Штаты, напомним, в одностороннем порядке вышли из СВПД в мае 2018 года и усилили санкционное давление на Иран. В ответ Тегеран прекратил выполнять ряд пунктов ядерной сделки.

С приходом в Белый дом Джо Байдена, обещавшего восстановить аннулированное его предшественником Дональдом Трампом участие в соглашении, ситуация, казалось бы, начала меняться.

Президент США Джо Байден

Reuters

© Leah Millis

Пока что значимым результатом венских переговоров стала договорённость по продолжению проверок, которые осуществляют на ядерных объектах исламской республики специалисты МАГАТЭ. Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в области проверки является важнейшим стабилизирующим фактором.

В середине июня Аракчи сообщил, что стороны близки к достижению итогового соглашения, а 23-го числа замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры «практически вышли на финишную прямую». В то же время дипломат подчеркнул, что «последний шаг» будет самым трудным.

«Рябков не лукавил. Последний шаг, насколько я понимаю, — это снятие санкций и остановка обогащения урана. Главный вопрос заключается в том, выполнят ли США обязательства по отмене ограничительных мер», — сказала в комментарии RT востоковед Каринэ Геворгян.

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Вопрос снятия ограничений с Ирана более чем актуален, поскольку после старта венских переговоров госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен сохранить «сотни санкций» даже в случае возвращения Тегерана к выполнению СВПД. В Москве считают, что администрация Байдена не предпринимает «практических шагов, которые свидетельствовали бы об отказе от разрушительного курса своих предшественников». На это в начале июля указала Мария Захарова.

В разговоре с RT старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова заявила, что Соединённые Штаты заняты поиском предлогов для сохранения санкционного режима в отношении Ирана.

В частности, администрация Байдена выдвигает претензии по вопросу взаимного освобождения и обмена заключёнными. Как отмечал Аракчи, Тегеран готов отпустить граждан США и Великобритании из своих тюрем, но требует от Вашингтона и Лондона реализовать свою часть обязательств по «гуманитарному обмену».

«Иран заинтересован в возврате своих граждан на родину и, конечно, готов отдать американцев и британцев. Но, насколько можно судить, Великобритания и США добиваются того, чтобы обмен не был равноценным», — рассуждает Фёдорова.

Как заявил в Twitter официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, в ходе переговоров в Вене с американскими и британскими представителями была достигнута договорённость по взаимному освобождению нескольких человек. При этом чиновник подчеркнул, что Тегеран не привязывает вопрос обмена заключёнными к прогрессу в ситуации с СВПД.

В комментарии NBC News Хатибзаде рассказал, что первоочередной задачей для Тегерана всегда было освобождение иранских граждан, которые «на основании фальшивых обвинений и надуманных утверждений» содержатся в американских тюрьмах.

«К сожалению, США использовали эту проблему как заложника на переговорах в Вене», — заявил Хатибзаде.

Между тем в Госдепе отрицают заключение сделки по «гуманитарному обмену». Вместе с тем Вашингтоне требуют отпустить всех американцев, которые, с точки зрения властей США, были несправедливо помещены под стражу, отказываясь обсуждать возможность аналогичных шагов со своей стороны в отношении Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде

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© Anadolu Agency

Так, спецпосланник Соединённых Штатов по Ирану Роберт Мэлли заявил, что администрация Джо Байдена не пойдёт на сделку по вызволению части осуждённых, как это сделал в 2016 году 44-й президент США Барак Обама. Об этом он сообщил в начале июля на встрече с американцами, вернувшимися из иранских тюрем, и родственниками нынешних заключённых.

«Мы достигли некоторого прогресса. Но мы ещё не достигли цели (в переговорах по обмену заключёнными. — RT). Иранцы… в этом отношении занимаются вымогательством и пытаются получить столько, сколько могут», — цитирует Мэлли телеканала NBC News.

Владимир Винокуров считает, что Вашингтон пытается использовать ситуацию с заключёнными в собственных политических целях, игнорируя позитивный опыт администрации Обамы, когда в январе 2016 года Иран отпустил пятерых американцев, а власти Соединённых Штатов в ответ помиловали семерых иранцев.

Между тем в Соединённых Штатах растет количество иранцев, по разным причинам задержанных властями и помещённых под стражу. К примеру, этим летом в США были задержаны четыре иранца в рамках дела о предполагаемой попытке похищения нью-йоркской журналистки Масих Алинеджад, которая критикует политику официального Тегерана.

Как утверждают власти США, «операцию» якобы спланировали иранские спецслужбы. МИД Ирана назвал обвинение, выдвинутое американское стороной, «беспочвенным и нелепым».

«Отложенные переговоры»

Как отметила Каринэ Геворгян, Вашингтон продолжает спекулировать на вопросе обмена заключёнными, хотя существенных юридических препятствий для широкого обмена нет.

«В Иране американские граждане чаще всего задерживаются за шпионаж, в США — за террористическую деятельность. В настоящее время Иран демонстрирует готовность отдать американских и британских граждан, но с условием ответных действий касательно своих граждан», — говорит Геворгян.

Президент Ирана Ибрагим Раиси

AFP

© Atta Kenare

В свою очередь, Владимир Винокуров полагает, что администрация Байдена вместо смягчения позиций по условиям восстановления СВПД пытается «свалить вину» на Иран, переживающий период передачи власти.

«Прайс, как и все американцы, пытается свалить вину на другие государства. В пандемии коронавируса виноват Китай, в проблемах с ядерной сделкой — исключительно Иран. Вместо поиска виновных американским властям следовало бы внимательнее анализировать свою политику — именно она привела к разрушению СВПД», — сказал Винокуров.

Аналогичный взгляд на ситуацию и у Ирины Фёдоровой. По её мнению, администрация Байдена сейчас действует против собственных интересов. Эксперт считает, что задержки в переговорном процессе позволят несколько уменьшить накал конфронтации с республиканцами, которые выступают категорически против возвращения США к СВПД.

«Отложенные переговоры по ядерной сделке в определённой мере выгодны самим демократам, которые сталкиваются с жёстким сопротивлением республиканцев. Провести конструктивные переговоры в настоящий момент американцы вряд ли смогли бы», — рассуждает Фёдорова.

С точки зрения эксперта, бурные споры по поводу ситуации с ядерной сделкой наблюдаются и в Иране. Однако, по мнению Фёдоровой, новый президент республики Ибрагим Раиси настроен на то, чтобы достичь соглашения о возобновлении действия СВПД.

«Раиси принадлежит к консервативной части иранского политического истеблишмента, которой свойственно занимать жёсткие позиции. Несмотря на это, он является приверженцем возврата к СВПД при, конечно же, условии снятия санкций», — подытожила эксперт.