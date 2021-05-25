В МИД России оценили продление договорённостей Ирана и МАГАТЭ по проверкам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продление договорённостей Ирана и МАГАТЭ по проверкам.

«Приветствуем достижение этих договорённостей. Исходим из того, что они создают необходимое политическое пространство для продолжения интенсивных переговоров, направленных на обеспечение устойчивой и полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Захарова отметила, что «тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в области проверки является важнейшим стабилизирующим фактором, залогом предсказуемости и прозрачности иранской ядерной программы, гарантией отсутствия связанных с ней распространенческих рисков».

Она сообщила, что «начало очередного раунда многосторонних консультаций под эгидой Совместной комиссии СВПД запланировано на 25 мая».

«Надеемся, что благодаря консолидированным усилиям всех стран — участниц ядерной сделки, включая Иран, а также представителей США удастся продвинуться по пути согласования встречных шагов, которые предстоит предпринять Вашингтону в плане соблюдения жёстких требований СВПД, что, в свою очередь, создаст необходимые условия для «разморозки» Тегераном добровольных обязательств, приостановленных в ответ на грубые американские нарушения всеобъемлющих договорённостей 2015 года и резолюции СБ ООН 2231. Считаем, что действия США и Ирана должны быть тщательно синхронизированы и полностью соответствовать букве СВПД. Только так можно вернуть осуществление ядерной сделки в изначально согласованные рамки и придать этому процессу уверенную перспективу. Призываем всех партнёров по СВПД, а также США приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайший срок справиться с поставленной задачей», — добавила представитель МИД.

24 мая было объявлено о продлении на один месяц временных «технических пониманий» между Ираном и МАГАТЭ, в рамках которых агентство сохраняет полевое присутствие и продолжает плотный мониторинг ядерной программы ИРИ в условиях действующего в этой стране закона о «стратегических мерах».