Постпред России назвал сроки возобновления переговоров по СВПД

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что венские переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке будут возобновлены в конце следующей недели.
Постпред России назвал сроки возобновления переговоров по СВПД
  • Reuters

«Венские переговоры по полному восстановлению СВПД достигли той точки, где возникла объективная необходимость в консультациях со столицами по остающимся вопросам, которые требуют политических решений», — написал Ульянов в Twitter.

Он уточнил, что было принято решение сделать перерыв и возобновить переговоры в конце следующей недели.

Ранее Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

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