В МВД Ирана официально объявили победителя президентских выборов

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах.

Как сообщает РИА Новости, глава МВД отметил, что Раиси набрал 17,9 млн голосов.

«Ибрагим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана», — заявил Фазли в ходе пресс-конференции.

Общая явка на президентские выборы составила 48,8%. В голосовании приняли участие более 28,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что Раиси, по предварительным итогам голосования, лидирует на выборах президента в исламской республике.