В МВД Ирана официально объявили победителя президентских выборов
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, глава МВД отметил, что Раиси набрал 17,9 млн голосов.
«Ибрагим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана», — заявил Фазли в ходе пресс-конференции.
Общая явка на президентские выборы составила 48,8%. В голосовании приняли участие более 28,9 млн человек.
Ранее сообщалось, что Раиси, по предварительным итогам голосования, лидирует на выборах президента в исламской республике.