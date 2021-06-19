В МВД Ирана официально объявили победителя президентских выборов

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Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что глава судебной власти страны Ибрагим Раиси победил на президентских выборах.
В МВД Ирана официально объявили победителя президентских выборов
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, глава МВД отметил, что Раиси набрал 17,9 млн голосов.

«Ибрагим Раиси набрал 17 926 345 голосов, став главой исполнительной власти и президентом Ирана», — заявил Фазли в ходе пресс-конференции.

Общая явка на президентские выборы составила 48,8%. В голосовании приняли участие более 28,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что Раиси, по предварительным итогам голосования, лидирует на выборах президента в исламской республике.

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