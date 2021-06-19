Ибрагим Раиси лидирует на выборах президента Ирана

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Глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси, по предварительным итогам голосования, лидирует на выборах президента в исламской республике.
Ибрагим Раиси лидирует на выборах президента Ирана
  • Reuters
  • © Majid Asgaripour/WANA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу штаба по проведению выборов Джамаля Орфа.

«Раиси набрал 17,8 млн голосов», — заявил Орф.

Отмечается, что всего участие в выборах приняли 28 млн 600 тыс. граждан Ирана.

Как передаёт РИА Новости, Орф уточнил, что подсчёт голосов ещё продолжается. Окончательные итоги голосования объявит глава МВД Ирана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что победитель президентских выборов в стране уже известен, но не назвал его.

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