Рухани: победитель президентских выборов в Иране уже известен

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что победитель президентских выборов в стране уже известен, но не назвал его.

«Поздравляю народного избранника. Поскольку пока ещё официально об этом не было объявлено, я с учётом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов», — цитирует РИА Новости заявление Рухани в эфире иранского телевидения.

Он также выразил надежду, что спустя 45 дней победитель начнёт исполнять президентские обязанности.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах, которые прошли в пятницу, 18 июня, в исламской республике.