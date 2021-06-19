Рухани: победитель президентских выборов в Иране уже известен
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«Поздравляю народного избранника. Поскольку пока ещё официально об этом не было объявлено, я с учётом закона немного отложу официальное поздравление. Понятно, кто набрал необходимое количество голосов», — цитирует РИА Новости заявление Рухани в эфире иранского телевидения.
Он также выразил надежду, что спустя 45 дней победитель начнёт исполнять президентские обязанности.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах, которые прошли в пятницу, 18 июня, в исламской республике.