«Ваши действия не останутся безнаказанными»: Байден предостерёг Иран после авиаударов США по Сирии

В Вашингтоне заявляют, что авиаудар по объектам в Сирии которые, по мнению США, использовались поддерживаемыми Ираном военизированными группировками, соответствует международному праву, имел оборонительный характер и был направлен на деэскалацию ситуации в САР и Ираке. Американский президент Джо Байден также призвал Иран «быть осторожным», а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указала на готовность американской стороны к диалогу с Тегераном, в частности, по СВПД. Между тем в Дамаске констатировали, что Вашингтон продолжает руководствоваться «законом джунглей», тогда как в Иране опасаются, что действия США могут привести к дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Соединённые Штаты Америки считают нанесение авиаударов по территории Сирии соответствующим международному праву действием, которое призвано защитить страну от исходящих угроз. С такой позицией выступил ряд американских официальных лиц.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что проведённая атака должна продемонстрировать оппонентам в регионе, что США собираются защищать собственные интересы.

Он также раскрыл детали атаки на инфраструктуру поддерживаемых Ираном военных формирований, расположенных в сирийском городе Абу-Кемаль на границе с Ираком. По его словам, два американских истребителя F-15 сбросили «семь высокоточных снарядов», уничтожив девять объектов и частично разрушив ещё два.

«У нас есть предварительные данные по пострадавшим на месте, но я не могу обсуждать дополнительные детали на данный момент, потому что мы ещё проводим оценку операции», — сказал он.

Истребители F-15 Eagle

© U.S. Air Force

Кирби подчеркнул, что авиаудар США имел оборонительный характер, поскольку подвергнувшиеся атаке «сооружения и жилые помещения использовались при совершении нападений на американских военнослужащих и партнёров США по коалиции в Ираке».

«Эти цели были выбраны тщательно и очень осознанно», — добавил он.

Официальный представитель Пентагона в ходе пресс-конференции поблагодарил «иракских и курдских партнёров за потрясающую разведывательную работу», но позднее в своём Twitter сообщил, что Вашингтон не использовал информацию, полученную от Ирака.

Добавим, что накануне министр обороны США Ллойд Остин заявлял об использовании разведданных Ирака при осуществлении атаки.

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В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сославшись на пункт 1 статьи 50 Хартии ООН, заявила, что США действовали в соответствии со своим правом на самооборону. По её словам, авиаудары были необходимы для ответа на исходящие угрозы и совершённые нападения. Предпринятые США действия направлены на деэскалацию напряжённости в Сирии и Ираке, добавила она.

Вместе с тем Псаки подчеркнула, что Вашингтон открыт для диалога с Тегераном.

«На данный момент США открыты для дипломатического разговора и готовы сесть за стол и вести диалог с нашими партнёрами по формату «5 + 1», а также с Ираном. Мы не намерены предпринимать шаги по ослаблению санкций. Такой вариант не рассматривается. Согласно последним имеющимся у меня сведениям, Европа направила приглашение (провести переговоры. — RT), и мы ждём ответа от Тегерана», — сказала она.

Президент США Джо Байден также обратился к Ирану с предупреждением: «Будьте осторожны, ваши действия не останутся безнаказанными».

В ночь на 26 февраля военные США нанесли авиаудары по территории Сирии. Целью атаки, по данным Вашингтона, стали объекты, которые использовали члены группировок «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аш-Шухада». Администрация американского президента санкционировала эти действия в качестве ответа на обстрелы военной базы США в Эрбиле и «зелёной зоны» Багдада, в результате которых погибли и получили ранения американские граждане.

Реакция в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность по поводу нестабильной ситуации в Сирии и призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать эскалации.

С одобрением действий США выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. В своём сообщении в Twitter он подчеркнул, что Лондон «поддерживает таргетированные удары по боевикам» и намерен работать совместно с Вашингтоном над деэскалацией ситуации.

Наряду с этим в конгрессе США выразили недовольство действиями администрации Джо Байдена. Сенатор от Демократической партии Тим Кейн призвал Белый дом дать «юридическое обоснование» наступательным военным действиям, которые был осуществлены без одобрения конгресса.

Россия решительно осуждает нанесённые США авиаудары по Сирии. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва призывает к уважению суверенитета и территориальной целостности САР: «Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счётов».

По мнению главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, действия Вашингтона призваны оказать воздействие на вопрос иранской ядерной программы (Совместный всеобъемлющий план действий).

«Вероятнее то, что США хотят обусловить своё возвращение в «ядерную сделку» новыми условиями — прежде всего, изменениями в региональной политике Ирана, а также его отказом от ракетной программы. Бомбовые удары вписываются именно в такой подход», — написал он в своём Telegram-канале.

В Тегеране считают, что американские авиаудары по Сирии могут привести к увеличению числа боевых столкновений и дестабилизации ситуации в регионе.

«Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил незаконное и агрессивное нападение американских сил в восточной части Сирии, которое является нарушением международного права», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Саида Хатибзаде.

В самой Сирийской Арабской Республике выступили с жёстким осуждением «трусливой американской агрессии», противоречащей международному праву и Уставу ООН. По мнению Дамаска, администрация Джо Байдена продемонстрировала, что будет придерживаться в своей работе «закона джунглей» так же, как это делала команда Дональда Трампа.

«Сирия требует от США изменить свою агрессивную политику в отношении САР, прекратить разнообразную поддержку террористических группировок, атакующих Сирию и её народ, и прекратить вкладываться в эти группировки», — подчеркнули в МИД республики.

Солидарность с народом и правительством Сирии выразила Венесуэла, которая решительно осудила военное нападение США.

«Прискорбно, что Вашингтон возвращается к нескончаемой войне и отступает от принципов дипломатии и международного права», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Боливарианской Республики.