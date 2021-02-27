Госсекретарь США прокомментировал удары по Сирии

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ударом по объектам в Сирии сигнализировал Ирану и другим сторонам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.
Госсекретарь США прокомментировал удары по Сирии
  • globallookpress.com

«Мы очень чётко дали понять, в том числе Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, наших партнёров, наших интересов», — приводит его слова ТАСС.

Блинкен добавил, что рассчитывает, что «этот сигнал был чётко воспринят».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.

В Иране назвали такие действия американской стороны агрессивным шагом и нарушением международного права.

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