Госсекретарь США прокомментировал удары по Сирии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ударом по объектам в Сирии сигнализировал Ирану и другим сторонам, что действия против американских интересов не останутся безнаказанными.

«Мы очень чётко дали понять, в том числе Ирану, что они не могут действовать безнаказанно против наших людей, наших партнёров, наших интересов», — приводит его слова ТАСС.

Блинкен добавил, что рассчитывает, что «этот сигнал был чётко воспринят».

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.

В Иране назвали такие действия американской стороны агрессивным шагом и нарушением международного права.