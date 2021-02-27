Иран назвал удар США по САР нарушением международного права

Иран считает удар США по Сирии агрессивным шагом и нарушением международного права, заявил официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил незаконное и агрессивное нападение американских сил в восточной части Сирии, которое является нарушением международного права», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Хатибзаде, США нанесли этот удар «в продолжение постоянной агрессии» Израиля.

Он также заявил, что удар США был нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее в МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.

До этого Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.