Иран назвал удар США по САР нарушением международного права
«Официальный представитель МИД Ирана решительно осудил незаконное и агрессивное нападение американских сил в восточной части Сирии, которое является нарушением международного права», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
По словам Хатибзаде, США нанесли этот удар «в продолжение постоянной агрессии» Израиля.
Он также заявил, что удар США был нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии.
Ранее в МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.
До этого Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.