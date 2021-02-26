В МИД Сирии назвали трусливым авиаудар США

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В МИД Сирии назвали «трусливой» атаку США в районе Дейр эз-Зора. Как заявили в Дамаске, авиаудар противоречит международному праву и Уставу ООН.
В МИД Сирии назвали трусливым авиаудар США
  • © Михаил Алаеддин
  • РИА Новости

«Сирия самым решительным образом осуждает трусливую американскую агрессию в районе Дейр эз-Зора вблизи сирийско-иракской границы, она противоречит международному праву и Уставу Организации Объединённых Наций», — приводит заявление МИД агентство SANA.

В министерстве добавили, что подобные действия приведут к последствиям и обострят ситуацию в регионе.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны, и уверены в его точности.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, США предупредили российских военных о готовящемся ударе в Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.

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