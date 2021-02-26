Лавров: США предупредили Россию об ударе в Сирии за несколько минут

Соединённые Штаты предупредили российских военных о готовящемся ударе по проиранскому ополчению в Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром в Москве.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут. Конечно, если говорить даже о деконфликтинге, как это принято в отношениях между российскими и американскими военнослужащими, ничего не дает такого рода уведомление, когда уже удар наносится», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Российский министр напомнил, что США находятся на территории Сирии незаконно, в нарушение всех международных норм.

Ранее Пентагон подтвердил, что в ночь на 26 февраля нанёс удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джозефа Байдена.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведданные иракской стороны, и уверены в его точности.

В Кремле заявили, что внимательно мониторят ситуацию в Сирии и находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва осуждает авиаудар по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.