В Кремле прокомментировали сообщения об ударе США по объектам в Сирии
- РИА Новости
«Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — заявил Песков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва осуждает авиаудар по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.