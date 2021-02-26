В Кремле прокомментировали сообщения об ударе США по объектам в Сирии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об ударе США по объектам в Сирии.
В Кремле прокомментировали сообщения об ударе США по объектам в Сирии
  • РИА Новости

«Могу только сказать, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на месте, находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами», — заявил Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Москва осуждает авиаудар по объекту в Сирии, призывает Вашингтон уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты нанесли удар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны, и уверены в его точности.

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