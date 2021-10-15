В Белом доме рассказали о возможной причине срыва переговоров по СВПД

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы добиваемся взаимного возвращения к соблюдению СВПД. Если Иран требует больше и предлагает меньше, эти переговоры не увенчаются успехом», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она отметила, что американская сторона настроена на «значимое дипломатическое взаимодействие с целью взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД.

В сентябре президент США Джо Байден завил, что считает дипломатический подход лучшим для возвращения Ирана к СВПД.