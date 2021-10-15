В Белом доме рассказали о возможной причине срыва переговоров по СВПД

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, из-за чего могут сорваться переговоры США и Ирана по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В Белом доме рассказали о возможной причине срыва переговоров по СВПД
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мы добиваемся взаимного возвращения к соблюдению СВПД. Если Иран требует больше и предлагает меньше, эти переговоры не увенчаются успехом», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она отметила, что американская сторона настроена на «значимое дипломатическое взаимодействие с целью взаимного возвращения к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД.

В сентябре президент США Джо Байден завил, что считает дипломатический подход лучшим для возвращения Ирана к СВПД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить