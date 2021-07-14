«Россия готова на диалог»: какие перспективы у переговоров Москвы и Вашингтона в сфере кибербезопасности

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал вопрос кибератак одним из крупнейших «раздражителей» в отношениях РФ и Соединённых Штатов. По его словам, Москва передала Вашингтону конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информационном пространстве и рассчитывает на позитивную реакцию США. Ранее в Белом доме сообщили, что встречи представителей двух стран на экспертном уровне по темам кибербезопасности продолжаются, однако Вашингтон не собирается «зачитывать» их повестку. Как отмечают эксперты, Россия готова развивать диалог с США в этой области, однако насколько он может быть эффективным в условиях продолжающихся обвинений Вашингтона в адрес Москвы, большой вопрос.

Проблемы в сфере кибербезопасности остаются одним из основных «раздражителей» в отношениях России и США. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая перед студентами Миддлберийского института международных исследований (штат Калифорния).

«Это общая проблема, которую надо решать. Мы передали конкретные предложения о восстановлении механизмов взаимодействия для эффективного расследования инцидентов в информпространстве. Рассчитываем на позитивную реакцию администрации (США. — RT). Достижение осязаемых результатов в борьбе с киберугрозами позволило бы снять один из крупнейших «раздражителей» в российско-американских отношениях», — приводятся слова Антонова на официальной странице посольства.

Дипломат напомнил, что, согласно данным американских источников, большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США.

«В 2020 году были зафиксированы 45 компьютерных атак на российские объекты, в этом — 35, которые координировались из Америки», — уточнил Антонов.

Российский посол также отметил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США 9 июля подробно затрагивалась проблематика кибербезопасности. По его словам, президенты подчеркнули «необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в этой сфере, продолжения соответствующих контактов».

Некоторые детали этих переговоров ранее сообщили в пресс-службе Кремля. Как отмечалось, Владимир Путин заявил своему американскому коллеге, что, несмотря на готовность Москвы к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

«Вместе с тем с учётом масштабов и серьёзности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права», — говорится в сообщении.

Переговорный процесс

На днях тему переговоров России и США в сфере кибербезопасности затронули и в американской администрации. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила во время брифинга, что встречи РФ и Соединённых Штатов на экспертном уровне, а также «обсуждения с российскими официальными лицами» продолжаются. Однако Вашингтон не собирается «зачитывать повестку этих встреч или предоставлять списки участников», подчеркнула она.

«Самое важное, что мы можем сделать, — сохранить условия для подобных бесед и, надеюсь, для достижения прогресса, — отметила Псаки. — Думаю, можно с уверенностью сказать, что эксперты по кибербезопасности высокого уровня, и члены нашей команды по вопросам нацбезопасности представляют вместе с их российскими коллегами вполне подобающие точки соприкосновения».

Белый дом

AFP

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В свою очередь, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что администрация Байдена сводит тематику диалога в сфере кибербезопасности «только к тому, что ей интересно».

«А интересно ей пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства, связанные с кибернападениями на некоторые сегменты бизнеса, в том числе с целью выкупа. Мы не отрицаем важность этой темы, и мы её обсуждаем с американцами. Мы будем настаивать ещё и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением», — подчеркнул дипломат.

Рябков также сообщил, что в ходе дальнейшей работы с американскими коллегами по этому направлению Москва рассчитывает получить «некий отклик» на предложение Владимира Путина по диалогу США и РФ в области информационной безопасности, «который позволит идти вперёд, расширяя повестку дня».

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на многочисленные предложения Москвы всерьёз заняться совместной работой в сфере кибербезопасности, чтобы «не голословно, а предметно решать возникающие вопросы, заниматься не выдуманными, а реальными сложностями», конкретный ответ от Вашингтона так и не поступил. Об этом он сообщил во время выступления в Дальневосточном федеральном университете.

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Стоит отметить, что на фоне российско-американских переговоров по кибербезопасности Вашингтон не прекратил обвинять Москву в причастности к хакерским атакам. Так, 1 июля Вашингтон и Лондон возложили на Москву ответственность за нападения на сотни организаций с применением «метода грубой силы для взлома сетей». В пресс-релизе Агентства национальной безопасности говорилось о «злонамеренной деятельности военной разведки России в киберпространстве», направленной против США и международных организаций. Посольство РФ в Вашингтоне категорически отвергло причастность российских госструктур к такого рода атакам, призвав Соединённые Штаты отказаться «от практики голословных обвинений».

Через несколько дней Джо Байден не исключил, что новое кибернападение на ряд компаний могло быть инициировано Москвой. По его словам, если разведсообщество США докажет, что к этому причастна российская сторона, от Белого дома последует соответствующий ответ. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs проинформировало, что «масштабная атака связанной с Россией хакерской группировки, использовавшей вирус-вымогатель, затронула около 200 предприятий».

«Больше точек соприкосновения»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на то что инфраструктура России регулярно подвергается кибератакам, которые координируются из США, Москва не обвиняет в этом американское правительство.

«Однако у Вашингтона другой подход. В Соединённых Штатах считают, что надо громко кричать обо всех инцидентах, которые можно хоть как-то притянуть за уши к «российскому следу». В этих условиях, когда Белый дом проводит прямые параллели между хакерами и российским правительством, Москве приходится напоминать американским коллегам о фактах, чтобы как-то менять восприятие мировой общественности этой голословной информации со стороны Вашингтона», — заявил эксперт в беседе с RT.

Блохин также подчеркнул, что в условиях, когда РФ и США пытаются договориться по вопросам, касающимся кибербезопасности, необоснованные обвинения американской стороны в адрес Москвы «выглядят ещё более неуместно».

«Россия заинтересована в нормализации отношений с Соединёнными Штатами по линии кибербезопасности. Однако Москва не намерена молча смотреть, как её абсолютно беспричинно обвиняют почти во всех грехах, связанных с хакерством», — сказал аналитик.

Флаги России и США

РИА Новости

© Сергей Гунеев

В разговоре с RT член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк пояснил, что российский посол в США называет вопрос кибератак крупнейшим «раздражителем» в отношениях Москвы и Вашингтона, поскольку ответственность за многие из этих инцидентов американская сторона совершенно необоснованно возлагает на Россию.

«Учитывая, насколько высок градус антироссийской риторики в политическом истеблишменте США, обычно никто не разбирается, действительно ли за этими сетевыми нападениями стоял Кремль и есть ли хоть какие-то доказательства этому. Такой подход препятствует восстановлению нормальной политической коммуникации между странами», — заметил эксперт.

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Он добавил, что по этой причине «крайне актуальным» является создание прозрачных механизмов расследования подобных случаев, совместных российско-американских комиссий и рабочих групп, которые выявили бы реально ответственных людей.

При этом Блохин обратил внимание на то, что Соединённые Штаты сначала выступили за диалог в киберсфере, а потом не стали активно в нём участвовать, несмотря на готовность российской стороны.

«Такой подход можно объяснить лишь тем, что американская сторона не хочет разбираться в глубинных проблемах в киберсфере. Россия готова на диалог, но насколько он может быть эффективным, если со стороны США продолжают сыпаться обвинения без каких-либо доказательств, большой вопрос», — сказал эксперт.

По мнению Блохина, успешность переговоров по кибербезопасности между США и Россией во многом будет зависеть от того, сможет ли Белый дом «прекратить раскручивать тему» опасности хакеров, якобы связанных с Москвой.

«Если США в значительной степени смягчат свою риторику, тогда появится шанс, что стороны смогут договориться по ряду вопросов. Важно, чтобы между Москвой и Вашингтоном было больше точек соприкосновения», — заключил аналитик.