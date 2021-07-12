Рябков рассказал о ситуации с диалогом в области кибербезопасности с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» рассказал о ситуации с диалогом в области кибербезопасности с США.

«Мы прекрасно помним, когда в Москву приезжал помощник президента Трампа по нацбезопасности господин Болтон, попытка российской стороны запустить хотя бы зондирующий диалог по этой теме была начисто отвергнута. Сейчас такого нет», — заявил Рябков.

По его словам, «другой вопрос, что администрация Байдена сводит тематику этого диалога только к тому, что ей интересно».

«А интересно ей пообсуждать с нами и в идеале выйти на некие наши обязательства, связанные с кибернападениями на некоторые сегменты бизнеса, в том числе с целью выкупа. Мы не отрицаем важность этой темы, и мы её обсуждаем с американцами. Мы будем настаивать ещё и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением», — сообщил дипломат.

Он отметил, что «нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооружёнными силами».

«25 сентября 2020 года В.В. Путин выступил с заявлением о том, в чём может состоять двусторонняя повестка дня диалога с США по тематике ИКТ-безопасности. Американцам передали соответствующие соображения. Мы рассчитываем, что в ходе дальнейшей работы (а она пойдёт) мы получим от них некий отклик, который позволит идти вперёд, расширяя повестку дня», — добавил замминистра.

В июне сообщалось, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».