Лавров заявил о желании США настроить баланс интересов с Россией

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в рамках переговоров в Женеве изъявили желание выстроить отношения между странами на балансе интересов.

Лавров в своей статье, опубликованной газетой «Коммерсантъ» и журналом «Россия в глобальной политике», отметил, что разговор лидеров двух государств на саммите получился «откровенным и в целом конструктивным».

«(Разговор. — RT) завершился договорённостью начать предметный диалог о стратегической стабильности при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны, а также достижением понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, деятельности дипмиссий, судьбе отбывающих наказание граждан России и США и по ряду региональных конфликтов», — пишет он.

По словам Лаврова, Путин чётко обозначил, что «результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение обоюдоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах».

Ранее глава российского МИД прокомментировал позицию ЕС по отношениям с Россией.