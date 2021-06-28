Лавров прокомментировал позицию ЕС по отношениям с Россией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной газетой «Коммерсант» и журналом «Россия в глобальной политике», отметил, что ряд мероприятий на высшем уровне между западными странами перед саммитом Россия — США создаёт ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой.

«Мгновенно озвученная по итогам переговоров (президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. — RT) прежняя заскорузлая позиция Вашингтона весьма показательна, тем более что европейские столицы, уловив настроения большого брата, сразу стали ей активно и с удовольствием подпевать», — заметил Лавров.

По его словам, суть высказываний заключается в готовности нормализовать отношения с Москвой при условии, что сначала она изменит своё поведение.

«Предстоит посмотреть, как на деле пойдут упомянутые консультации по конкретизации подходов к достигнутым в Женеве пониманиям», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС продлили экономические санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить