Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.

«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений», — отметил он.

Мишель добавил, что ЕС будет искать возможные форматы для диалога с Россией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.