Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России

Короткая ссылка
Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter.
Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России
  • Reuters

«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений», — отметил он.

Мишель добавил, что ЕС будет искать возможные форматы для диалога с Россией.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить