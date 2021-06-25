Лидеры ЕС продлили экономические санкции против России
- Reuters
«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна внести свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений», — отметил он.
Мишель добавил, что ЕС будет искать возможные форматы для диалога с Россией.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что некогда развитая архитектура отношений с Европой к настоящему времени разрушена Брюсселем, который всё чаще стал прибегать к односторонним санкциям в обход решений Совбеза ООН — по примеру Вашингтона.