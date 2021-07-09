В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

Пресс-служба Кремля сообщила подробности телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью», — говорится в сообщении.

В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Путин отметил, что за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

«Лидерами подчёркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов», — отметили в Кремле.

Отмечается, что стороны затронули в беседе ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.

Также Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами после обрушения жилого дома во Флориде.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, телефонный разговор президентов США и России длился около часа.

Байден назвал хорошим телефонный разговор с Путиным.