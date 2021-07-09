Байден назвал хорошим телефонный разговор с Путиным

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Американский лидер Джо Байден заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошёл хорошо и он настроен оптимистично.
Байден назвал хорошим телефонный разговор с Путиным
  • Reuters

Об этом информирует C-Span.

«(Разговор. — RT) прошёл хорошо, я настроен оптимистично», — сказал Байден.

Президент США заявил, что обсудил с российским коллегой тему зафиксированных в США кибератак с помощью вирусов-вымогателей.

Также он ответил утвердительно на вопрос, будут ли иметь последствия кибератаки.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор.

В сообщении говорилось, что Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей, которые затронули в том числе США, а также «подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп вымогателей».

В Кремле подтвердили, что разговор двух лидеров состоялся.

По словам пресс-секретаря Белого дома, телефонный разговор президентов США и России длился около часа.

В Кремле ранее, комментируя сообщения о новых кибератаках против США, заявляли, что это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве.

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