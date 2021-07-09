Белый дом сообщил о телефонных переговорах Байдена и Путина

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Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. 
Белый дом сообщил о телефонных переговорах Байдена и Путина
  • Reuters

В ходе разговора они высоко оценили работу команд двух стран по Сирии после саммита России и США, которая привела к возобновлению трансграничной помощи САР.

Также Байден обсудил с Путиным проблему продолжающихся атак с использованием программ-вымогателей, которые затронули в том числе США.

«Президент Байден подчеркнул необходимость принятия Россией мер по пресечению деятельности групп вымогателей, действующих в России», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что лидеры России и США провели телефонный разговор.

В Кремле, комментируя сообщения о новых кибератаках против США, заявляли, что это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве.

Россия неоднократно опровергала обвинения, предлагала поделиться данными по расследованию возможных хакерских атак и начать сотрудничество по этому поводу. 

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