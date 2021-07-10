«Начало диалога внушает оптимизм»: как идёт процесс выстраивания взаимодействия России и США в сфере кибербезопасности

Заседание совместной российско-американской рабочей группы по проблемам кибербезопасности может состояться 16 июля, полагает президент США Джо Байден. В Белом доме заявили, что глава государства «твёрдо верит» в сотрудничество с Москвой в этой области. О начале диалога по вопросам регулирования информационной сферы стороны договорились в ходе июньского саммита в Женеве. Необходимость такого взаимодействия президенты подчеркнули и в ходе последнего телефонного разговора. Как отмечают аналитики, Россия ранее неоднократно предлагала Соединённым Штатам наладить работу в сфере кибербезопасности, однако американская сторона отвергала подобные инициативы. Текущую позицию Вашингтона по этому вопросу эксперты называют более конструктивной.

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что на следующей неделе должно пройти заседание российско-американской рабочей группы по вопросам кибербезопасности.

«Мы создали... совместный комитет. Заседание состоится, я думаю, 16 числа. И я считаю, что мы наладим сотрудничество», — рассказал Байден.

О начале консультаций в этой сфере лидеры России и США договорились в ходе июньского саммита в Женеве. Об этом по итогам переговоров сообщил Владимир Путин. Тема кибербезопасности поднималась и 9 июля в телефонном разговоре глав двух государств.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — отмечалось в пресс-релизе Кремля.

В ходе беседы российский президент отметил, что взаимодействие России и США в этой области должно носить «постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

«Лидерами подчёркнута необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов», — сообщили в Кремле.

Джо Байден

Reuters

© Evelyn Hockstein

В свою очередь, высокопоставленный представитель администрации президента США во время телефонного брифинга 9 июля заявил, что Байден привержен взаимодействию с Россией по нейтрализации угроз со стороны вирусов-вымогателей.

«Президент твёрдо верит в подобное взаимодействие на уровне лидеров в том числе по этому вопросу. И мы занимаемся такого рода дипломатией не от того, что часто или всегда друг с другом соглашаемся, а именно потому, что у нас имеются разногласия в очень многих областях, включая эту», — приводит его слова сайт Белого дома.

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В администрации также сообщили, что Байден, опираясь на свой майский указ по кибербезопасности, призвал «правительства и ведомства модернизировать свои оборонительные средства» для успешного реагирования на угрозы в киберсфере.

При этом в Белом доме подчеркнули, что Вашингтон не рассчитывает на быстрое улучшение в этой области.

«Это широкая кампания, и она не даст мгновенного результата по принципу «вкл/выкл», словно это выключатель, но мы в течение определённого времени будем контролировать этот вопрос и уделять ему особое внимание», — говорится в сообщении американской стороны.

Взаимные претензии

Стоит отметить, что Москва неоднократно предлагала США договориться о взаимодействии в киберсфере, чтобы исключить нежелательные инциденты. Однако до сих пор подобные инициативы не находили отклика в Вашингтоне.

Так, в сентябре 2020 года Владимир Путин обнародовал ряд предложений о сотрудничестве в области кибербезопасности между Россией и США, назвав риск масштабной конфронтации в цифровой сфере одним из основных стратегических вызовов современности.

Тогда президент предложил восстановить полномасштабный двусторонний межведомственный диалог по ключевым вопросам обеспечения международной информационный безопасности на высоком уровне.

Кроме того, он призвал поддерживать непрерывную и эффективную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран по линии групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты, центров по уменьшению ядерной опасности и должностных лиц высокого уровня, которые курируют проблематику международной кибербезопасности.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Помимо этого, в Кремле выступили с инициативой заключить межправительственное соглашение, которое позволило бы предотвращать инциденты в киберпространстве «по аналогии с действующим советско-американским Соглашением о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года».

При этом Путин призвал все государства мира задуматься о принятии политического обязательства о ненанесении первыми удара с использованием информтехнологий. Однако предыдущая администрация США отвергла эти предложения.

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При этом в Вашингтоне регулярно и голословно обвиняют Москву в причастности к организации хакерских атак на американские объекты. По словам аналитиков, особенно часто подобные обвинения стали звучать после 2016 года, когда началось раскручивание темы «вмешательства» России в президентские выборы.

Напомним, тогда Вашингтон обвинил Москву в хакерских атаках на сервера Национального комитета Демократической партии, в результате которых в сеть попали компрометирующие данные о Хиллари Клинтон, претендовавшей на высший государственный пост. При этом Соединённые Штаты не предъявили никаких доказательств причастности РФ к этим событиям.

В дальнейшем обвинения с американской стороны продолжились. Одним из резонансных инцидентов стал взлом в 2020 году программного обеспечения Orion компании SolarWinds. Тогда хакерам удалось внедрить вирус в обновление программы, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения США, а также более 400 крупных американских компаний.

Весной 2021-го Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на Службу внешней разведки России, а в начале июля спецслужбы США и Великобритании опубликовали совместный доклад, в котором обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках «против сотен правительственных и частных объектов по всему миру».

Кроме того, широкую огласку в СМИ в мае этого года получила кибератака на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Хакеры использовали против неё вирус-вымогатель, в результате предприятие было вынуждено отключить часть своих систем. Правда, в этот раз Вашингтон не стал обвинять власти РФ, хотя американские СМИ выдвинули предположение, что организовавшая атаку хакерская группа может происходить из России.

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При этом Вашингтон не представил никаких доказательств причастности Москвы к этим инцидентам. О безосновательности подобных обвинений неоднократно говорили и российские власти. В то же время, как отметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, «наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США».

«На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания. России в этом списке стран, с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что Вашингтон в отличие от Москвы отказывается идти на контакт при возникновении инцидентов в киберпространстве. По его словам, в 2020 году Россия получила из США десять запросов по поводу кибератак на объекты Соединённых Штатов Америки, а в 2021 году — два запроса. На все из них РФ дала исчерпывающие ответы.

«В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года — 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать», — заявил Путин.

«Шаг вперёд для обеих стран»

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что при Байдене поток обвинений в адрес Москвы в причастности к кибератакам не иссяк, по этому вопросу нынешний американский президент всё же занял более конструктивную позицию, чем его предшественник.

«У новой администрации другой подход. Она нацелена на диалог с Россией в этой области. Поэтому, если начнутся переговоры, то есть надежда, что к каким-то договорённостям стороны придут. Необходимость в подобных консультациях назрела давно, так как в этой сфере накопилось очень много проблем и взаимных претензий», — пояснил в разговоре с RT директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

globallookpress.com

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При этом он воздержался от прогноза касательно перспектив переговоров.

«Консультации могут идти довольно долго, поэтому сложно дать сейчас какую-либо оценку. Но важно, чтобы и Российская Федерация, и США увидели, что обе стороны готовы предпринимать какие-то шаги для решения проблемы. Если будет готовность к компромиссу, то есть надежда, что договориться удастся», — считает Гарбузов.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Смогут ли стороны наладить конструктивное взаимодействие — это непростой вопрос с технической точки зрения. Очень сложно, например, определить, откуда в действительности ведутся кибератаки. Кроме того, на переговоры могут оказать влияние внутриполитические факторы в США и всё более усложняющаяся обстановка в мире. Тем не менее, начало диалога внушает оптимизм», — отметил собеседник RT.

Валерий Гарбузов добавил, что положительный исход переговоров не только снизит напряжённость в сфере кибербезопасности, но благоприятно повлияет на российско-американские отношения в целом.

«Если удастся сотрудничать и проводить совместные операции, то это повысит уровень доверия. Кстати говоря, такой опыт есть — службы по борьбе с терроризмом России и США успешно взаимодействуют. Вот если бы и в киберсфере диалог развивался аналогичным образом, то это был бы шаг вперёд для обеих стран и всего мира», — заключил эксперт.