«Работа аппарата фейков»: почему США обвинили Россию в «деструктивной деятельности» в киберпространстве
- Национальный центр кибербезопасности и интеграции коммуникаций США (NCCIC)
- © Jonathan Ernst / Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в пренебрежении международной стабильностью в киберпространстве. Об этом говорится в его официальном заявлении, размещённом на сайте Госдепартамента Соединённых Штатов.
«Подобная кибердеятельность свидетельствует о полном игнорировании принципов общественной безопасности и международной стабильности. Россия, позиционирующая себя как поборника стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших вредителей в глобальном интернете. Мы призываем Россию положить конец этому безответственному поведению», — говорится в заявлении Помпео.
Так госсекретарь США прокомментировал обвинение Минюстом США шести россиян в международном хакерстве. Он напомнил, что ведомство распространило соответствующее заявление 19 октября.
«Уголовные обвинения, выдвинутые сегодня Министерством юстиции и Федеральным бюро расследований в отношении шести служащих войсковой части №74455 Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, в очередной раз обращают внимание на непрекращающуюся подрывную, деструктивную и дестабилизирующую деятельность России в киберпространстве», — отметил Помпео.
Госсекретарь также призвал другие страны помочь привлечь к ответственности тех, кому были предъявлены обвинения.
В заявлении Минюста США уточняется, что граждане РФ, которые якобы являются офицерами Главного разведывательного управления Генштаба России, атаковали в том числе инфраструктурные объекты США, Украины и Грузии, инфраструктуру выборов во Франции и зимней Олимпиады в Пхёнчхане.
«Хакеры из ГРУ и их сообщники участвовали в компьютерных взломах и атаках, направленных на поддержку усилий российского правительства по подрывной деятельности, принятию ответных мер или дестабилизации в отношении Украины, Грузии, выборов во Франции, усилий по привлечению России к ответственности за использование нервно-паралитического вещества боевого класса «Новичок» на территории иностранного государства, а также зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане», — указывается в сообщении американского ведомства.
Как заявил заместитель генпрокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Демерс при оглашении обвинительного заключения, «ещё ни одна страна не применяла свои кибервозможности в качестве оружия так злонамеренно и безответственно, как Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный ущерб для достижения незначительных тактических преимуществ и удовлетворения своих приступов злобы».
- Минюст США
- Reuters
- © Andrew Kelly
В Минюсте США также утверждают, что речь идёт об использовании «хакерами ГРУ» в ходе кибератак «одних из самых мощных по разрушительной силе вредоносных программ, существующих в мире на сегодняшний день».
Москва уже отвергла эти обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что «Россия и российские спецслужбы никогда не предпринимали никаких хакерских атак, тем более против Олимпиад».
«Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россия и российские представители, российские спецслужбы обвиняются уже во всём и вся. Это уже напоминает с постоянностью встречающиеся рецидивы оголтелой просто русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал Дмитрий Песков.
В российском МИД также категорически отвергли обвинения американской стороны, назвав их домыслами.
«Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о «причастности» нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она также добавила, что за заявлениями американской стороны «стоят соображения конъюнктурного политического характера, стремление русофобских сил в США «поддерживать на плаву» тему «российской угрозы» в самый разгар предвыборной президентской кампании».
В посольстве России в Вашингтоне уточнили, что «подобные информационные поводы нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе».
«Власти США последовательно разрушают некогда прагматичные российско-американские отношения и искусственно навязывают своему населению токсичное восприятие России и всего, что с ней связано», — приводит РИА Новости заявление представителя дипмиссии.
Спектр обвинений
Стоит отметить, что Соединённые Штаты регулярно обвиняют Россию в хакерских атаках. И в этих историях американская сторона нередко делает «действующим лицом» именно Главное управление Генерального штаба ВС РФ, которое более известно под прежним названием — Главное разведывательное управление (ГРУ).
Так, 20 февраля 2020 года Госдеп США, а также министерства иностранных дел Грузии, Великобритании и Канады выступили с обвинениями в адрес Москвы, заявив о масштабной кибератаке РФ, якобы осуществлённой 28 октября 2019 года на грузинские интернет-сайты, в том числе порталы администрации президента страны, правительства, судов и телеканалов. При этом госсекретарь Соединённых Штатов подчеркнул в своём заявлении, что «виновно» в произошедшем Главное управление Генштаба России. По его словам, ведомство РФ якобы «подвергло Грузию масштабной кибератаке подрывного характера».
В посольстве России в США тогда заявили, что «разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России». Как отметили в дипмиссии, Вашингтон всё чаще прибегает к «методам бульварных журналистов» и пытается представить спекуляции как «истину в последней инстанции». Как заявили в МИД РФ, «никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может».
В августе 2020 года Агентство национальной безопасности США также бездоказательно обвинило ГРУ в том, что ведомство якобы создало шпионское программное обеспечения Drovorub, представляющее угрозу для телекоммуникационных систем служб безопасности США и Пентагона.
Крайне популярна в США и тема вмешательства России в американские выборы 2020 года посредством кибератак. В Соединённых Штатах ряд политиков, причём как демократов, так и республиканцев, уверены, что Москва якобы заинтересована в подобных действиях.
Только за август об этом заявили сразу несколько представителей американской политической элиты.
Республиканец и исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Чед Вулф в интервью порталу Axios сказал, что, «судя по разведданным, без сомнений», Москва «пыталась вмешаться» в избирательный процесс 2016 года и якобы «продолжала делать это в течение последних четырёх лет».
О «вмешательстве» России в выборы рассказала и экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон. По её версии, РФ якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться».
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу СBS пригрозил Москве «серьёзными последствиями», если она попытается вмешаться в американский избирательный процесс 2020 года.
- Белый дом
- Reuters
- © Leah Millis
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в том же контексте заявил, что Россия якобы предпринимает попытки «очернить» кандидата на пост президента от Демпартии Джо Байдена.
Российская сторона не раз отрицала подобные обвинения. Как заявил в конце июля Дмитрий Песков, Москва «никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира», в том числе и в США.
К тому же в начале сентября ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) заявили, что не обнаружили в этом году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. Отмечается, что «предварительные непроверенные заявления» о стороннем влиянии на голосование стоит рассматривать «со здравой долей скептицизма».
«Нужно фабриковать истории»
Как отметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, Госдеп и Минюст США возобновили свои обвинения в адрес России и Главного управления Генштаба РФ, поскольку «им необходимо обоснование для бюджетных трат и для организации дополнительных служб».
«Для этого данным ведомствам необходимо иметь угрозу, против которой надо бороться. И в этой роли выступают Россия и её орган внешней разведки. Именно об этих «угрозах» американским чиновникам нужно периодически напоминать и фабриковать подобные истории, которые не соответствуют действительности», — констатировал эксперт.
Как заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, последние сообщения от Госдепа США и американского Минюста свидетельствуют о том, что «работа так называемого аппарата фейков не останавливается».
«Если фейкомат прервёт свою деятельность, то все остальные страны поймут, что с Россией можно нормально общаться. Поэтому эти заявления призваны оказать медийное давление и удержать другие страны от налаживания отношений с РФ. Подобные темы продолжат появляться в США с определённой периодичностью», — сообщил Брутер в разговоре с RT.
По его словам, в США «почему-то считают, что представлять доказательства России они не обязаны».
Ещё одна причина, по которой Вашингтон часто выступает с подобными обвинениями, по мнению Асафова, — «формирование банка обоснований для незаконных с точки зрения международного законодательства действий и планов американской стороны».
- Reuters
- © Kacper Pempel
«Ведь США не отрицают возможность превентивного удара, в том числе и в киберпространстве. Тем более что милитаризацией этой сферы занимаются именно американцы», — сообщил аналитик.
По мнению Асафова, очередная цель всех этих обвинений России во вмешательстве и кибератаках — «выдвинуть претензии к результатам президентских выборов 2020 года, если они не будут устраивать Трампа и Помпео».
«Для этого нужны определённые и заранее обозначенные «угрозы», которые могут якобы повлиять на избирательный процесс. И российские хакеры для этого подходят лучше всего. Опять же бездоказательно после выборов скажут, что российские хакеры путём размещения пропагандистских материалов, различных мемов в соцсетях пытались повлиять или повлияли на результаты голосования, поэтому теперь их надо оспорить», — заключил эксперт.
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