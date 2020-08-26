«Предлагал $1 млн за установку вредоносного ПО»: в США арестовали россиянина по обвинению в подготовке киберпреступления

В Лос-Анджелесе арестовали гражданина РФ Егора Крючкова, сообщили в Министерстве юстиции США. Россиянину предъявлено обвинение «в сговоре с целью умышленного нанесения вреда защищённому компьютеру». В посольстве России заявили, что в курсе произошедшего. Дипломаты в ближайшее время свяжутся с россиянином для выяснения обстоятельств и оказания необходимого консульско-правового содействия, добавили в дипмиссии.

Гражданин России Егор Крючков арестован в США по обвинению в сговоре с целью внедрения вредоносного ПО в компьютерную сеть компании из штата Невада. Об этом говорится в заявлении американского Министерства юстиции. Как утверждают в ведомстве, россиянин планировал извлечь необходимые данные с целью последующего шантажа.

22 августа россиянина задержали в Лос-Анджелесе. Он предстал перед окружным судом центрального округа штата Калифорния.

«27-летнему россиянину Егору Игоревичу Крючкову предъявлено обвинение по одному пункту — в сговоре с целью умышленного нанесения вреда защищённому компьютеру», — говорится в сообщении Минюста США.

Согласно данным американского ведомства, Крючков въехал в США по туристической визе. Утверждается, что россиянин много раз контактировал и встречался с сотрудником некой компании (название не уточняется), которому пообещал выплатить $1 млн за установку вредоносной программы.

«Как следует из материалов иска и сделанных в суде заявлений, примерно с 15 июля 2020 г. по 22 августа 2020 г. Крючков вступил в сговор с сообщниками с целью привлечения сотрудника компании для внедрения в компьютерную сеть компании вредоносных программ, то есть программ, предназначенных для нанесения вреда компьютерной системе или совершения в ней иных нежелательных действий. Как предполагается, вредоносное ПО предоставило бы Крючкову и его сообщникам доступ к системе компании. После внедрения вредоносной программы Крючков и его сообщники извлекали бы данные из компьютерной сети компании, после чего угрожали бы обнародовать информацию, если компания не заплатит им выкуп», — заявили в Минюсте США.

Как сообщили в посольстве России в Вашингтоне, в ближайшее время дипломаты свяжутся с задержанным.

«Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы. Окажем ему необходимое консульско-правовое содействие», — цитирует РИА Новости представителя дипмиссии.

Здание посольства России в Вашингтоне

globallookpress.com

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Между тем в США продолжается судебный процесс в отношении другого россиянина, задержанного американскими властями, — Евгения Никулина. 11 июля жюри присяжных признало его виновным по всем девяти вменяемым ему пунктам. Объявление судебного приговора намечено на 29 сентября 2020 года в Сан-Франциско. Гражданину РФ грозят десятки лет лишения свободы и штраф на сумму до $1 млн.

Как следует из базы данных федерального суда Северного округа Калифорнии, адвокаты россиянина Адам Гаснер и Валерий Нечай настаивают, что все пункты, по которым россиянин признан виновным, «не подкреплены конкретными доказательствами».

«Суду на основании представленных на процессе свидетельств следует закрыть это дело и вынести решение об оправдании Никулина или же назначить новое разбирательство», — говорится в ходатайстве юристов.

Напомним, Евгения Никулина задержали в Праге 5 октября 2016 года по подозрению в организации кибератак на сайты американских компаний в 2012 году. В марте 2018-го чешские власти выдали его американской стороне. При этом Прага не уведомила об этом ни адвокатов Никулина, ни российских дипломатических представителей. Впоследствии об экстрадиции гражданина РФ Москву уведомил Вашингтон.

Как отметил посол России в Чехии Александр Змеевский, Москва оценивает решение Праги как «осознанный политически мотивированный шаг, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества с Россией».

«Разочарованы, что чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведённую в последнее время в ранг абсолютного приоритета «союзническую лояльность», — указали в Министерстве иностранных дел России.

Позицию Москвы поддержал и президент Чехии Милош Земан. По его словам, если российская сторона требовала его выдачи, то было бы естественным передать его на родину. Кроме того, он подчеркнул, что у одобривших экстрадицию Никулина чиновников не было соответствующих полномочий.

В дальнейшем Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Никулина.

«Бывшим министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном, который принял решение о выдаче гражданина России в США, были нарушены права Евгения Никулина», — говорилось в решении судьи КС Чехии Радована Суханека.