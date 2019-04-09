КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США
Об этом сообщил судья КС Радован Суханек.
«Бывшим министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном, который принял решение о выдаче гражданина России в США, были нарушены права Евгения Никулина», — цитирует его ТАСС.
Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.
30 марта 2018 года его экстрадировали в США. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу главы Министерства юстиции в связи с данным решением.