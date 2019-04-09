КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США

Короткая ссылка
Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина, переданного американской стороне 30 марта.

Об этом сообщил судья КС Радован Суханек.

«Бывшим министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном, который принял решение о выдаче гражданина России в США, были нарушены права Евгения Никулина», — цитирует его ТАСС.

Евгений Никулин был арестован полицией Чехии по запросу ФБР в октябре 2016 года.

30 марта 2018 года его экстрадировали в США. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу главы Министерства юстиции в связи с данным решением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить