Земан раскритиковал работу Минюста Чехии за экстрадицию в США россиянина Никулина

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал работу главы Министерства юстиции страны Роберта Пеликана за экстрадицию в США россиянина Евгения Никулина. Об этом сообщает Nova.

«Господин министр Пеликан точно должен завершить работу в правительстве... Это я уже говорил неоднократно. Господин Никулин является российским гражданином, и Россия требовала (от Чехии. — RT) его выдачи. Считаю более естественным, чтобы он был выдан в свою страну», — цитирует ТАСС Земана.

По его словам, принятие решения об экстрадиции Никулина в США входило в полномочия Пеликана.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с экстрадицией из Чехии в США Никулина, который подозревается в совершении хакерских атак.

31 марта сообщалось, что власти США проинформировали посольство России об экстрадиции Никулина из Чехии.