«Навешивают на Россию ярлык киберпреступника»: США ввели санкции против якобы связанных с ФСБ хакеров

Связанные с московской хакерской группировкой Evil Corp лица и компании попали в санкционный список Министерства финансов США. Эти «киберпреступники», по словам американских властей, причастны к хищениям по меньшей мере $100 млн из финансовых учреждений более чем в 40 странах за последние десять лет. При этом за информацию о «лидере группировки» Максиме Якубце, якобы связанном с ФСБ, объявлено крупнейшее в истории вознаграждение за данные о киберпреступнике. Между тем в посольстве РФ подчеркнули, что США в очередной раз беспочвенно обвинили Москву, поскольку не представлено никаких доказательств связи Evil Corp с правительством России.

Министерство финансов США расширило санкционный список управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Под ограничительные меры за якобы связанную с киберпреступлениями деятельность попали семь юридических лиц, зарегистрированных в России, и 17 физических лиц, большая часть из которых — граждане РФ. По словам американских властей, все они причастны к деятельности «одной из самых активных в мире преступных организаций в киберпространстве» — Evil Corp.

Как утверждается на сайте американского казначейства, эта «российская киберпреступная организация» якобы ответственна за разработку и распространение вредоносного программного обеспечения Dridex, которое «заражало компьютеры» и собирало данные учётных записей в сотнях банковских и финансовых учреждений более чем в 40 странах, что привело к краже свыше $100 млн.

«Evil Corp функционирует как коммерческая организация, деятельностью которой руководит группа людей, находящихся в Москве, в России. Они обладают многолетним опытом и состоят в хорошо развитых, доверительных отношениях друг с другом», — говорится в заявлении.

Руководил этой хакерской группировкой, по данным американских властей, 32-летний Максим Якубец. При этом говорится, что он якобы с 2017 года сотрудничал с ФСБ России в работе над получением конфиденциальных документов при помощи кибератак.

Ещё двумя важными фигурами Evil Corp американские власти считают Игоря Турашева и Дениса Гусева. Последний, как утверждается, является гендиректором ещё шести компаний, внесённых в санкционный список. Кроме того, в хакерскую группировку входили ещё 14 человек, среди которых есть граждане России, Испании, Израиля, Украины и Узбекистана.

Помимо этого, на сайте Министерства юстиции США сообщается, что Якубцу и Турашеву предъявлены обвинения в штатах Пенсильвания и Небраска якобы за совершение хакерских атак и мошеннических действий, которые нанесли десятки миллионов долларов ущерба за последние десять лет.

Добавим, что власти Соединённых Штатов объявили о вознаграждении за информацию, которая приведёт к задержанию Максима Викторовича Якубца в размере $5 млн. Как отмечает Федеральное бюро расследование, это вознаграждение является самым крупным в истории, предложенным за данные о киберпреступнике.

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Вдобавок материал о российских «хакерах» разместило на своём сайте Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Это ведомство сотрудничало с ФБР в работе по разоблачению «самой вредоносной в мире преступной группировки в киберсфере». Утверждается, что Evil Corp представляет наибольшую угрозу для кибербезопасности Соединённого Королевства.

Также рассказывается о том, что Якубец якобы нанял десятки людей для киберопераций, которые «работали из подвалов московских кафе». К тому же представлены данные о том, что россиянину якобы принадлежит автомобиль Lamborghini с номерным знаком «Вор» и он потратил более £250 тыс. на свою свадьбу.

Добавим, что название преступной киберорганизации Evil Corp переводится с английского языка как «Корпорация зла».

Напомним, ранее ФБР заявило, что разработанные в России мобильные приложения угрожают безопасности США. Таким образом американская спецслужба ответила на запрос лидера демократов в сенате Чака Шумера о наличии опасности того, что при использовании американцами приложения FaceApp, в распоряжение «иностранной державы, предпринимающей враждебные действия против США в киберпространстве» попадут их личные данные.

В ФБР считают, что российские власти якобы могут получать беспрепятственный доступ к данным внутри российских интернет-сетей, несмотря на то, что FaceApp хранит изображения не в России, а в облачных сервисах в США, Сингапуре, Ирландии и Австралии.

«США вновь беспочвенно обвинили правительство России»

Официальные представители американской власти вновь беспочвенно обвинили правительство России, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления о мнимой связи «хакерской группировки» Evil Corp с российскими спецслужбами.

«Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнёров. Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию ярлык киберпреступника. Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений», — говорится в комментарии российского посла.

По мнению депутата Госдумы Антона Морозова, следует перестать реагировать на постоянное расширение антироссийских ограничительных мер со стороны США и постараться выстраивать двусторонние отношения на основе взаимных интересов.

«Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они (санкции. — RT) за собой не влекут», — заявил парламентарий RT.