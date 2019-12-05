В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — заявил Морозов.

Парламентарий указал на необходимость конструктивной основы российско-американского диалога.

«(России и США необходимо. — RT) выстраивать конструктивный диалог на основе учёта взаимных интересов», — уточнил депутат.

При этом он уточнил, что в медийной повестке нужно концентрироваться на позитивных аспектах развития отношений России и США.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

В пресс-службе ведомства уточнили, что под санкции подпали 17 физических и семь юридических лиц.