В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России

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Кирилл Горшенин
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.
В Госдуме оценили расширение Минфином США санкций против России
  • РИА Новости

«Нам пора прекратить реагировать на бесконечные незаконные ограничения, которые вводят США. Никакой значимой реакции ни в бизнесе, ни в финансах они за собой не влекут», — заявил Морозов. 

Парламентарий указал на необходимость конструктивной основы российско-американского диалога.

«(России и США необходимо. —  RT) выстраивать конструктивный диалог на основе учёта взаимных интересов», — уточнил депутат. 

При этом он уточнил, что в медийной повестке нужно концентрироваться на позитивных аспектах развития отношений России и США.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

В пресс-службе ведомства уточнили, что под санкции подпали 17 физических и семь юридических лиц.

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