Информационная синхронизация: как США, Великобритания и Канада обвинили Москву в кибератаках на Грузию

Москва «разочарована, но не удивлена» бездоказательным обвинениям в кибератаках на Грузию со стороны западных государств. Такое заявление сделало посольство России в США. В дипмиссии подчеркнули, что Соединённые Штаты всё чаще прибегают к «методам бульварных журналистов» и пытаются выставить свои спекуляции как истину в последней инстанции. Ранее Тбилиси, Вашингтон, Лондон и Оттава «уличили» РФ в масштабной атаке на грузинские сайты в октябре 2019 года. В МИД эту информацию опровергли, отметив её политическую мотивацию. По мнению экспертов, Запад таким образом пытается оправдать свою антироссийскую риторику.

Посольство России в США выразило разочарование в связи с тем, что Вашингтон безосновательно обвинил Москву в якобы осуществлении кибератак против Грузии в 2019 году. Соответствующее заявление было опубликовано 22 февраля на странице дипмиссии в Facebook.

«Разочарованы, но не удивлены, очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019-го», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве также отметили, что американская сторона всё чаще прибегает к методам «бульварных журналистов».

«Главное для них (Соединённых Штатов. — RT) — запустить сенсацию. Прискорбно, что в США всё реже вспоминают о том, что есть нормы международного права, в соответствии с которыми обвинения в адрес суверенных государств необходимо сопровождать доказательствами», — сообщает российское посольство.

В дипмиссии также указали на то, что Соединённые Штаты и Запад в целом предпочитают использовать «порядок, основанный на правилах», когда «спекуляции, поддержанные достаточным количеством «союзников и партнёров», преподносятся как «истина в последней инстанции».

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При этом в ведомстве заявляют о готовности России «к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня».

«Обеспечение информационной безопасности — в их числе. К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут, подменяя профессиональную дипломатию «мегафонной», — сообщили в российском посольстве.

Ранее МИД России категорически отверг обвинения Грузии и ряда западных стран в адрес Москвы, указав на явную политическую подоплёку подобных выпадов.

«Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидны. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может», — подчёркивается в заявлении российского ведомства.

Как указали в Министерстве иностранных дел РФ, «все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого хайли лайкли».

«Обращает на себя внимание синхронизированность пропагандистской акции, устроенной Вашингтоном, Лондоном, Тбилиси и прочими», — говорится в заявлении.

Здание Министерства иностранных дел России

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

При этом в МИД РФ назвали «прискорбным» тот факт, что «в самой Грузии не хотят отказываться от линии на демонизацию России», однако отметили, что «преодоление существующих разногласий и продолжение процесса нормализации отвечает коренным интересам российского и грузинского народов».

С отдельным заявлением выступили и в посольстве РФ в Канаде. Дипмиссия осудила действия Оттавы, подчеркнув, что новые обвинения в адрес Москвы — часть «русофобской лжи», которую распространяют канадские власти вместе с американским и грузинским руководством. Отмечается также, что такая политика ведёт к «дальнейшей деградации и так ослабленных отношений между Россией и Канадой». Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Обвинения в адрес России





Напомним, 20 февраля министерства иностранных дел Грузии, США, Великобритании и Канады обвинили Москву в масштабной кибератаке, осуществлённой 28 октября 2019 года на грузинские интернет-сайты, в том числе порталы администрации президента страны, правительства, судов и телеканалов.

«Согласно выводам расследования, проведённого властями Грузии, и информации, собранной совместно с партнёрами, эта кибератака была спланирована и осуществлена Главным управлением Генерального штаба ВС Российской Федерации», — говорилось в заявлении грузинского МИД.

Вид на Тбилиси

Reuters

© David Mdzinarishvili

При этом никаких доказательств причастности России к этому нападению приведено не было. Вместо этого грузинская сторона заявила, что в результате атаки серверы и операционные системы, в том числе госструктур, были в значительной степени повреждены, «что серьёзно сказалось на их функциональности».

Грузия считает, что так Россия «вновь посягает на суверенитет Грузии», чтобы «затруднить её движение по пути европейской и евроатлантической интеграции и демократического развития».

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Аналогичное заявление сделал и глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури, в очередной раз упомянув про «российский след». Однако, по его словам, Тбилиси не может «вдаваться в детали» произошедшего.

Стоит отметить, что заявления с аналогичными обвинениями в адрес России практически одновременно появились на сайтах посольства США в Грузии и МИД Великобритании. При этом госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за кибератаку именно на Главное управление Генерального штаба России. По его словам, российское ведомство якобы «подвергло Грузию масштабной кибератаке подрывного характера».

Примечательно также и то, что глава Госдепартамента привёл подробности об «атаке», которых не было в заявлении грузинской стороны.

«Инцидент, от которого напрямую пострадало население Грузии, нарушил работу нескольких тысяч грузинских государственных и частных веб-сайтов и вызвал перебои в вещании как минимум двух крупных телеканалов», — говорится в заявлении Помпео.

При этом глава Госдепа пообещал «оказать поддержку Грузии и её народу в том, что касается укрепления кибербезопасности и противодействия злонамеренным субъектам, оперирующим в киберпространстве».

«Мы предоставим дополнительную помощь по наращиванию потенциала, в том числе техническую, для содействия работе по усилению государственных институтов Грузии и расширению её возможностей по защите от подобного рода деятельности», — заявил госсекретарь США.

Госсекретарь США Майк Помпео

Reuters

© Darren Ornitz

Великобритания, в свою очередь, назвала «наглой и безрассудной» «кампанию ГРУ против Грузии».

«Эти кибератаки являются частью длительной российской кампании по осуществлению враждебных и дестабилизирующих действий в отношении Грузии. Великобритания чётко понимает, что эти кибератаки проведены ГРУ в попытке подорвать суверенитет Грузии, посеять рознь и нарушить привычный уклад жизни грузинского народа», — говорится в заявлении на сайте британского МИД.

Позже всех с обвинительными тезисами в адрес России выступила Канада. 21 февраля на сайте канадского МИД появилось заявление, в котором Россия обвиняется в «злонамеренных действиях», направленных на то, чтобы «посеять раздор» в Грузии в преддверии парламентских выборов.

«Пропагандистский механизм»





Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, США, Великобритания и Канада приводят более детальную информацию об этой «кибератаке», чем Грузия.

Этот факт, по мнению аналитика, говорит о том, что инициатором «расследования» и идеи обвинить Россию выступили именно западные страны, в первую очередь США.

«Грузия не обладает достаточными возможностями в киберсфере. Совершенно очевидно, что Тбилиси в этом случае пользуется данными других стран, которые и сделали ложные выводы относительно роли России в этих атаках», — сказал Брутер в интервью RT.

При этом Соединённые Штаты, с завидной регулярностью выдвигая подобные обвинения в адрес России, категорически отказываются создавать международную группу реагирования по спорным вопросам, в том числе и в киберсфере, напомнил эксперт.

«Ведь тогда им пришлось бы документировать свои претензии и приводить свидетельства. А так у них есть возможность обвинять без доказательств — им так удобнее», — заявил Брутер.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв подчеркнул, что Запад использует использует хорошо известный пропагандистский механизм.

«Ещё Геббельс говорил, что многократно повторённая ложь становится правдой. Многократно транслируя всякие вымыслы и домыслы, Запад стремится сформировать в головах людей, что это и есть правда. Правда, которая им выгодна», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Аналитики указывают на то, что подобные обвинения в адрес России со стороны стран Запада звучат не впервые. При этом все они выдвигались без предоставления каких-либо доказательств, как и в этот раз. По мнению Юрия Рогулёва, Великобритания, США и Канада выступают с такими заявлениями, чтобы оправдать свою антироссийскую риторику и действия, направленные против Москвы.

«Западные страны, выступая с такими выпадами в адрес России, даже не пытаются предоставлять доказательства. Западному обществу они уже просто не нужны. В политическом истеблишменте и масс-медиа настолько разрослась эта истерия вокруг пресловутой «российской угрозы», что люди верят в то, что им говорят, даже не вникая в подробности и не требуя свидетельств», — подытожил эксперт.