Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

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Посольство России назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.

«Ещё один случай русофобской неправды и лжи, которые Оттава распространяет совместно с Тбилиси и Вашингтоном. Это весьма печальная и предосудительная политика, которая ещё больше вредит и без того ослабленным российско-канадским отношениям», — говорится в сообщении ведомства в Twiiter.

Российские дипломаты сопроводили сообщение фотографией официального заявления канадского МИД, который выступил с осуждением «враждебных действий России в киберпространстве».

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты.

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы и другие. Никаких доказательств причастности России он не привёл.

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