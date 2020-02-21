Посольство России оценило сообщение МИД Канады о кибератаках в Грузии

Посольство России назвало русофобской ложью сообщение МИД Канады о якобы причастности Москвы к кибератакам на Грузию.

«Ещё один случай русофобской неправды и лжи, которые Оттава распространяет совместно с Тбилиси и Вашингтоном. Это весьма печальная и предосудительная политика, которая ещё больше вредит и без того ослабленным российско-канадским отношениям», — говорится в сообщении ведомства в Twiiter.

Another piece of Russophobic lies and fakes spread by Ottawa in concert with Tbilisi and Washington. Highly deplorable and reprehensible policy furtherly degrading already weakened Russia-Canada relations pic.twitter.com/a1iSYEXfBT — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) February 21, 2020

Российские дипломаты сопроводили сообщение фотографией официального заявления канадского МИД, который выступил с осуждением «враждебных действий России в киберпространстве».

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты.

Представитель МИД Грузии Владимир Константиниди обвинил Россию в причастности к организации и проведению в 2019 году кибератак на сайты администрации президента, судебной системы и другие. Никаких доказательств причастности России он не привёл.