В администрации США прокомментировали переговоры Байдена и Путина

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Высокопоставленный представитель администрации США прокомментировал телефонные переговоры американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом информирует РИА Новости.
В администрации США прокомментировали переговоры Байдена и Путина
  • Reuters
  • © Sputnik/Mikhail Metzel

«Это не просто беседа двух лидеров — президента Байдена и президента Путина, это о нашей непоколебимости как нации перед лицом кибератак», — сказал он.

Также в администрации США заявили, что это ответ на вызовы, которые «ставит криптовалюта, предоставляющая топливо для таких действий».

Кроме того, в американской администрации заявили, что взаимодействие США и России на высшем уровне является «широкой кампанией, от которой не будет немедленного эффекта, как от переключателя света».

«Мы должны будем определённое время уделять этому повышенное внимание», — заявил он.

Ранее Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, телефонный разговор президентов США и России длился около часа.

В Кремле заявили, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершённых с территории России, Путин отметил, что за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.

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