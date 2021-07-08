Лавров: США пока не ответили на приглашение к диалогу по кибербезопасности

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В Вашингтоне пока не дали однозначного ответа на инициативу Москвы начать диалог по кибербезопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: США пока не ответили на приглашение к диалогу по кибербезопасности
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, в Вашингтоне уклоняются от ответа на конкретные предложения по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

«Пока на наши многочисленные предложения всерьёз заняться совместной работой, чтобы не голословно, а предметно решать возникающие вопросы и заниматься не выдуманными, а реальными сложностями, пока такого конкретного ответа нет, хотя в Женеве президент Байден в ответ на очередное напоминание президента Путина поручил своим сотрудникам подумать и об организации такого диалога в дополнение к диалогу по стратегической стабильности», — сказал Лавров.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает практических результатов от переговоров с Москвой по вопросу борьбы с киберпреступниками.

В июне сообщалось, что лидеры США и России Джо Байден и Владимир Путин в рамках переговоров в Женеве «достигли понимания о целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности».

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