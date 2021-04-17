Вспышки заболеваемости, новые штаммы и побочные эффекты зарубежных вакцин: как развивается ситуация с COVID-19 в мире

Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число смертей от коронавируса в мире достигло 3 млн. На этом фоне различные государства информируют о выявлении у себя известных штаммов SARS-CoV-2. По информации СМИ, из-за вспышки заболеваемости прервана работа миссии канадских военных инструкторов на Украине. На этом фоне продолжается публикация данных о побочных эффектах от вакцин от COVID-19. Надзорные органы Франции сообщили о восьми летальных исходах от тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria, ранее известным как AstraZeneca. Незадолго до этого о четырёх аналогичных случаях заявили власти Италии.

От последствий коронавируса в мире скончались более 3 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. По данным организации, в мире насчитывается 140 010 233 случая COVID-19. Число выздоровевших составляет 79 772 916.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает количество случаев в мире на уровне 138 688 383. Количество смертей, по данным организации, составляет 2 978 935.

При этом обстановка с коронавирусом варьируется в зависимости от государства. Накануне в Великобритании сообщили о выявлении нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Индии, который может оказаться более заразным, чем бразильский и южноафриканский варианты. Британские власти 16 апреля сообщили о 77 случаях заражения новым штаммом.

Вместе с тем уже известные варианты коронавируса продолжают распространяться по миру. Так, власти Колумбии зафиксировали в стране два случая заболевания британским штаммом. В Узбекистане, в свою очередь, выявили африканский штамм коронавируса.

Вспышки заболеваемости

В мире также сообщается о локальных вспышках заболеваемости COVID-19. Канада приостановила участие своих военных в миссии инструкторов на Украине на фоне роста случаев коронавируса, пишут канадские СМИ.

Как отмечает телеканал CBC со ссылкой на источник в канадском Минобороны, военные с положительными тестами на COVID-19 отправлены на карантин. Число заболевших не уточняется.

При этом издание сообщает, что в работе на Украине задействованы около 200 канадских военнослужащих. По данным Минобороны Канады за 12 апреля, в общей сложности в вооружённых силах страны насчитывается 86 активных случаев COVID-19.

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Отметим, что на Украине фиксируется рост заболеваемости. По данным ВОЗ, 3 апреля в стране отмечен антирекорд — более 20 тыс. новых случаев. В дальнейшем динамика по стране менялась, однако на протяжении последних четырёх дней заболевших также становится больше. В пятницу, 16 апреля, на Украине отмечено более 17 тыс. новых случаев COVID-19.

Побочные эффекты от зарубежных вакцин

Тем временем в Европе продолжается наблюдение за процессом вакцинации и побочными эффектами ряда используемых при этом препаратов. Во Франции Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) опубликовало данные, согласно которым восемь человек умерли от тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (AstraZeneca).

Как уточняет ведомство, с начала прививочной кампании зафиксировано 23 случая образования тромбов, из них восемь стали летальными.

Наряду с этим французский регулятор также сообщил, что только с 2 по 8 апреля выявили 11 случаев тромбоза, два из них вызвали нарушение свёртываемости крови.

За весь период массовой вакцинации в стране сделано более 2,7 млн прививок и зафиксировано 10 422 случая побочных эффектов, отметили в ANSM.

Ранее Италия сообщила о четырёх летальных исходах после тромбоза, возникшего на фоне вакцинации препаратом от AstraZeneca. Итальянские регуляторы отметили, что указанные эпизоды произошли в течение двух недель после инъекции.

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Незадолго до этого стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria. При этом регулятор полагает, что польза от вакцины превышает связанные с ней риски.

Ситуация в России

Вместе с тем в случае с российской вакциной «Спутник V» подобных побочных эффектов не наблюдается. Как отметили ранее в Росздравнадзоре, у привитых этим препаратом не выявлено случаев тромбоза.

В ведомстве также привели информацию Минздрава Аргентины, который опубликовал данные по результатам клинического применения «Спутника V».

Как отметила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, многостадийная очистка «Спутника V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

За прошедшие сутки в России выявлен 9321 случай коронавируса. За это время полностью выздоровели 8832 человека, 398 скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

С начала пандемии в РФ зафиксировано 4 693 469 случаев COVID-19. Выздоровели 4 319 389 человек, активными остаются 268 887 случаев. Зафиксировано 105 193 летальных исхода.

Больше всего новых случаев COVID-19 за 24 часа выявлено в Москве — 2822. В Санкт-Петербурге зафиксирован 701 заболевший, в Подмосковье — 586.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 125,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 355 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 513 464 человекa.