Оксфордский университет сообщил о риске тромбоза при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna

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RT
Оксфордский университет опубликовал исследование, согласно которому опасность возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом говорится в сообщении аккаунта «Спутник V» в Twitter.
Оксфордский университет сообщил о риске тромбоза при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

«Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тыс. людей, привитых мРНК-вакциной, которое показало, что опасность возникновения тромбоза воротной вены от таких вакцин (Pfizer и Moderna) в 30 раз выше, чем от препарата AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, в Италии зафиксированы четыре летальных случая в результате тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известным под названием AstraZeneca).

Также AstraZeneca заявила, что работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом.

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