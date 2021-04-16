Оксфордский университет сообщил о риске тромбоза при вакцинации препаратами Pfizer и Moderna

Оксфордский университет опубликовал исследование, согласно которому опасность возникновения тромбоза воротной вены от вакцин Pfizer и Moderna в 30 раз выше, чем от препарата Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом говорится в сообщении аккаунта «Спутник V» в Twitter.

«Оксфордский университет опубликовал важное исследование, охватившее более 489 тыс. людей, привитых мРНК-вакциной, которое показало, что опасность возникновения тромбоза воротной вены от таких вакцин (Pfizer и Moderna) в 30 раз выше, чем от препарата AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Oxford University published an important study based on more than 489k mRNA vaccine recipients that shows that the risk of portal vein thrombosis appears to be 30 times higher with mRNA vaccines (Pfizer and Moderna) than with AstraZeneca’s. pic.twitter.com/boxPFjAOO4 — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 16, 2021

Как стало известно ранее, в Италии зафиксированы четыре летальных случая в результате тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известным под названием AstraZeneca).

Также AstraZeneca заявила, что работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом.