В Италии сообщили о смерти четырёх человек после прививки AstraZeneca

Короткая ссылка
В Италии зафиксированы четыре летальных случая в результате тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известным под названием AstraZeneca).
В Италии сообщили о смерти четырёх человек после прививки AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Итальянское агентство по лекарствам Aifa, которое приводит данные до 22 марта.

В сообщении говорится, что указанные эпизоды произошли в течение двух недель после инъекции.

Отмечается, что всего в Италии было введено 4 млн доз вакцины Vaxzevria.

Ранее британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить