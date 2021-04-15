В Италии сообщили о смерти четырёх человек после прививки AstraZeneca
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Итальянское агентство по лекарствам Aifa, которое приводит данные до 22 марта.
В сообщении говорится, что указанные эпизоды произошли в течение двух недель после инъекции.
Отмечается, что всего в Италии было введено 4 млн доз вакцины Vaxzevria.
Ранее британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом.