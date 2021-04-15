В Италии сообщили о смерти четырёх человек после прививки AstraZeneca

В Италии зафиксированы четыре летальных случая в результате тромбоза после вакцинации препаратом Vaxzevria (ранее известным под названием AstraZeneca).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Итальянское агентство по лекарствам Aifa, которое приводит данные до 22 марта.

В сообщении говорится, что указанные эпизоды произошли в течение двух недель после инъекции.

Отмечается, что всего в Италии было введено 4 млн доз вакцины Vaxzevria.

Ранее британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом.