AstraZeneca изучает причины тромбообразования из-за её вакцины

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Британско-шведская компания AstraZeneca работает над тем, чтобы установить причины тромбообразования после вакцинации от коронавируса её препаратом. Об этом рассказали в компании.
AstraZeneca изучает причины тромбообразования из-за её вакцины
  • Reuters

«AstraZeneca... уже работает над тем, чтобы понять существующие случаи, эпидемиологию и возможные механизмы, которые объясняют эти исключительно редкие случаи», — приводит РИА Новости сообщение.

В компании также добавили, что активно сотрудничают с регуляторами над внесением изменений в описание своего препарата от коронавируса.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам заявило о необходимости внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).

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