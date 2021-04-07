В ЕМА призвали внести тромбоз в список побочных эффектов AstraZeneca 

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) считает необходимым внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).
В ЕМА призвали внести тромбоз в список побочных эффектов AstraZeneca 
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

«Комитет по безопасности PRAC сегодня пришёл к выводу, что необычные тромбы с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной как вакцина AstraZeneca)», — заявили в ЕМА.

Также регулятор напомнил медикам и пациентам о потенциальной возможности «очень редких случаев образования тромбов» после прививки этой вакциной.

В ЕМА подчеркнули, что по-прежнему считают, что польза от вакцины превышает связанные с ней риски.

Ранее глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и случаями тромбоза есть связь.

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