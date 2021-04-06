В EMA заявили о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

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Глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и случаями тромбоза есть связь.
В EMA заявили о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
  • Reuters

«Сейчас всё труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть», — приводит его слова РИА Новости

Также Кавалери заявил, что причины такой реакции предстоит установить. 

Он отметил, что эта работа далека от завершения.

Ранее в британском Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщили о 30 случаях тромбоза после применения вакцины компании AstraZeneca.

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