В EMA заявили о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

Глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что между вакциной от коронавируса компании AstraZeneca и случаями тромбоза есть связь.

«Сейчас всё труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она есть», — приводит его слова РИА Новости.

Также Кавалери заявил, что причины такой реакции предстоит установить.

Он отметил, что эта работа далека от завершения.

Ранее в британском Управлении по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщили о 30 случаях тромбоза после применения вакцины компании AstraZeneca.