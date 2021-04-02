В Британии сообщили о 30 случаях тромбоза после применения AstraZeneca
- globallookpress.com
«В рамках нашего обзора был проведён подробный анализ 30 сообщений об образовании тромбов с низким содержанием тромбоцитов, полученных нами до 24 марта включительно», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что всего в стране по состоянию на 24 марта введено 18,1 млн доз вакцины AstraZeneca.
«Преимущества вакцин против COVID-19 по-прежнему перевешивают любые возможные риски», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна.