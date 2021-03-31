В ЕМА оценили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна.

«К настоящему времени исследования не выявили специфичные факторы риска, такие как возраст, пол или проблемы со свёртываемостью крови в прошлом, для этих редких явлений», — приводит ТАСС заявление EMA.

Отмечается, что «причинно-следственная связь не доказана, но возможна, поэтому необходим дальнейший анализ».

Ранее сообщалось, что британско-шведская компания AstraZeneca изменила название своей вакцины против коронавирусной инфекции. Теперь препарат называется Vaxzevria. Решение было принято на фоне отказа ряда европейских стран от использования вакцины в связи с предполагаемыми побочными эффектами.