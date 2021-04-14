Росздравнадзор не выявил случаев тромбоза у привитых «Спутником V»

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что не зафиксировано ни одного случая тромбоза у пациентов, привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом «Спутник V» и ставших следствием его применения», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, также отсутствие таких побочных эффектов подтверждает Минздрав Аргентины, который публикует данные по результатам клинического применения «Спутника V».

Самойлова подчеркнула, что многостадийная очистка «Спутника V» с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам призвало внести случаи образования тромбов в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria (ранее известной под названием AstraZeneca).