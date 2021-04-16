В Минздраве Германии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В ФРГ темпы кампании по вакцинации от коронавируса растут, в мае прививки сделают трети населения страны. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан.
В Минздраве Германии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Кампания вакцинации, очевидно, набирает темпы. Нам потребовалось три месяца 2021 года, чтобы сделать первые прививки 10% немцев, вторую десятку мы сделаем за три недели», — цитирует РИА Новости Шпана.

По его словам, в мае в Германии удастся привить каждого третьего жителя.

Министр добавил, что летом в стране планируют отказаться от выделения приоритетных групп и могут перейти к массовой вакцинации.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).

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