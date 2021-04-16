В Минздраве Германии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В ФРГ темпы кампании по вакцинации от коронавируса растут, в мае прививки сделают трети населения страны. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Кампания вакцинации, очевидно, набирает темпы. Нам потребовалось три месяца 2021 года, чтобы сделать первые прививки 10% немцев, вторую десятку мы сделаем за три недели», — цитирует РИА Новости Шпана.

По его словам, в мае в Германии удастся привить каждого третьего жителя.

Министр добавил, что летом в стране планируют отказаться от выделения приоритетных групп и могут перейти к массовой вакцинации.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).