В Минздраве Германии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- © РИА Новости / Павел Бедняков
«Кампания вакцинации, очевидно, набирает темпы. Нам потребовалось три месяца 2021 года, чтобы сделать первые прививки 10% немцев, вторую десятку мы сделаем за три недели», — цитирует РИА Новости Шпана.
По его словам, в мае в Германии удастся привить каждого третьего жителя.
Министр добавил, что летом в стране планируют отказаться от выделения приоритетных групп и могут перейти к массовой вакцинации.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной Vaxzevria (AstraZeneca).