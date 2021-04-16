Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной Vaxzevria (AstraZeneca). Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Сегодня я получила первую прививку препарата AstraZeneca. Спасибо всем, кто работает ради прививочной кампании и кто участвует в ней. Вакцинация — ключ к преодолению пандемии», — процитировал он канцлера в Twitter.

Ранее Меркель заявила, что число больных коронавирусной инфекцией в Германии продолжает расти.

Третья волна коронавируса для ФРГ стала наиболее жёсткой, отметила она.

12 апреля число случаев COVID-19 в Германии превысило 3 млн.